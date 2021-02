Fernando Alonso, incidente in bici: investito da un'auto in Svizzera

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

Il pilota di F1, Fernando Alonso, 37 anni, è stato investito da un’auto mentre si allenava in bicicletta a Pregassona, vicino Lugano, in Svizzera. L'ex Ferrari non ha mai perso conoscenza ed è stato subito trasportato all'ospedale per accertamenti. Dalle prime indiscrezioni, lo spagnolo avrebbe riportato delle fratture e avrebbe un profondo taglio al labbro. Il team Alpine per il quale il due volte campione del mondo di Formula 1 con la Renault nel 2005 e nel 2006, ha firmato per il rientro nella categoria regina dei motori, ha confermato l'incidente con un post su Twitter, senza fornire ulteriori dettagli, ma specificando che domani sarà diramato un nuovo comunicato. Al momento non è chiaro se il pilota sarà costretto a saltare l'inizio del campionato di F1 previsto per metà marzo.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

