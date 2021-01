El Shaarawy è tornato alla Roma. Visite e firma, poi subito in campo

Emanuele Zotti 29 gennaio 2021 a

L'attesa è finalmente terminata. Da questa mattina Stephan El Shaarawy può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore della Roma, anche se per l'ufficialità bisognerà attendere ancora qualche ora. Alle 10.30 l'attaccante - che nel luglio 2019 aveva lasciato il club giallorosso per un'esperienza nel campionato cinese con lo Shanghai Shenhua - è arrivato a Villa Stuart insieme al dottor Causarano per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Il Faraone, che ha dovuto attendere la fine dei 21 giorni di isolamento prima di potersi recare in clinica, è apparso sorridente: "Sono tanto felice di essere tornato - le sue parole - fisicamente sto bene". Una volta terminati i test, El Shaarawy si sposterà a Trigoria per firmare il contratto con cui si legherà (per la seconda volta) alla Roma fino a giugno 2023.

Oggi il classe '92 non si allenerà con la squadra - la seduta è iniziata alle 11 - ma nel pomeriggio scenderà sul campo del Fulvio Bernardini per una sgambata. Il primo contatto con i nuovi compagni andrà in scena nella rifinitura di domani: la sua convocazione contro il Verona dipende da Fonseca, che vuole valutare la condizione del giocatore sul campo.

