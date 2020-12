Esame farsa, Luis Suarez dai pm confessa tutto: "Sapevo le domande in anticipo"

19 dicembre 2020 a

Luis Suarez interrogato dalla Procura di Perugia sul suo esame "farlocco" si è avvalso della facoltà di non rispondere in italiano. Il calciatore sentito in videoconferenza come testimone dai magistrati di Perugia, dove si è svolto l'esame poi finito sotto accusa, per rispondere ai pm ha parlato rigorosamente in spagnolo ed avuto bisogno di un interprete.

Suarez ha ammesso di essere stato a conoscenza in anticipo delle domande dell'esame lo scorso 17 settembre a Perugia. L'attaccante dell'Atlético Madrid e della nazionale uruguaiana è stato ascoltato come testimone nell'ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Suarez, pur essendo solo un testimone, è stato assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato, anche lui a sua volta ascoltato dai magistrati perugini come persona informata dei fatti.

