Ronaldo umilia Messi a casa sua. Juve, tris al Barça e primo posto nel girone

La Juventus travolge il Barcellona al Camp Nou e grazie ad un perentorio 3-0 si prende anche il primo posto del Girone G. Decisiva la doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo, che vince ampiamente il duello con Messi, e il sigillo di McKennie. Partita solida da parte della squadra di Pirlo, forse la migliore da inizio stagione, che potrebbe significare tanto anche in vista di un definitivo rilancio in campionato. Ottimo l’inizio dei bianconeri, che spaventano Ter Stegen un paio di volte in pochi istanti, trovando poi al 12’ l’episodio per sbloccare le marcature.

Ronaldo va giù in area a contatto con Araujo, l’arbitro concede con generosità il rigore e il 7 lo trasforma calciando centrale. La Juve continua a premere e al 20’ trova anche il raddoppio al termine di una splendida azione, conclusa in mezza rovesciata da McKennie su cross di Cuadrado. Scossi dal prepotente avvio dei bianconeri, i catalani provano a rialzare la testa guidati da Messi, che mette paura a Buffon in più occasioni ma senza riuscire a batterlo. Ad inizio ripresa un altro episodio da rigore permette alla Juventus di portarsi sul 3-0: stavolta viene punito dal Var un fallo di mano di Lenglet, dal dischetto va sempre il solito Ronaldo che spiazza Ter Stegen e firma la sua doppietta personale. Al 75’ la squadra di Pirlo troverebbe addirittura il poker con Bonucci, ma sul tocco di Ronaldo il difensore bianconero è avanti a tutti e il suo gol viene annullato dal Var. Finisce 3-0, gran festa per la Juve a Barcellona.

