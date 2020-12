Il figlio di Schumacher correrà in Formula 1 con la Haas

02 dicembre 2020 a

Nove anni dopo, il nome Schumacher tornerà a risuonare nel circus della Formula 1. Ora è ufficiale: Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, sarà un pilota della Haas nel Mondiale 2021. Lo ha annunciato sui social lo stesso team americano. Il 21enne tedesco proverà subito la sensazione di essere un pilota di Formula 1 a tempo pieno, guidando la VF-20 del team Haas nelle FP1 al Gran Premio di Abu Dhabi, venerdì 11 dicembre, prima di partecipare ai test di fine stagione per giovani piloti sul circuito di Yas Marina, martedì 15 dicembre. «La prospettiva di essere sulla griglia di partenza della Formula 1 il prossimo anno mi rende incredibilmente felice e sono semplicemente senza parole», ha dichiarato Mick Schumacher nel comunicato. Sarà affiancato alla Haas dal pilota russo Nikita Mazepin.

Membro della Ferrari Driver Academy, il giovane Schumi è in corsa per il titolo di campione del Mondo di Formula 2 prima dell’ultimo round della stagione in programma sul Circuito Internazionale del Bahrain il 4-6 Dicembre. Schumi Jr ha un vantaggio di 14 punti in classifica sul rivale più vicino, l’inglese Callum Ilott. Nella sua seconda stagione con il team Prema Racing, il figlio del grande Michael ha totalizzato 10 podi tra cui un paio di vittorie in Feature Race a Monza e Sochi. «Sono molto contento di confermare Mick Schumacher nella nostra formazione di piloti per la prossima stagione e non vedo l’ora di accoglierlo nel team», ha dichiarato Guenther Steiner, team principal dell’Haas F1 Team. «Vorrei ringraziare il team Haas F1, la Scuderia Ferrari e la Ferrari Driver Academy per avermi dato fiducia», ha commentato ancora Schumacher.

Per tutti i tifosi della F1 e della Ferrari in particolare sarà una grande emozione vedere il figlio di Michael Schumacher guidare in F1. E chissà che anche il celebre papà magari possa gioire dalla sua casa in Svizzera dove sta lottando come un leone per recuperare dal drammatico incidente sugli sci del 2013. «Voglio riconoscere ed estendere il mio amore ai miei genitori, so che devo loro tutto. Ho sempre creduto che avrei realizzato il mio sogno di guidare in Formula 1», ha dichiarato infatti Mick Schumacher che in questi anni è stato seguito e protetto dalla mamma Corinna. «Un enorme ringraziamento va anche a tutti i grandi tifosi del motorsport che mi hanno supportato per tutta la mia carriera. Darò il massimo, come faccio sempre, e non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme ad Haas F1 e a loro», ha concluso Schumi Jr.

Con lo sbarco di Mick Schumacher nel 2021, diventano sette le coppie padre-figlio ad aver partecipato ad un Mondiale di F1. La speranza dei tifosi è che Schumi Jr sappia ripercorrere le orme del padre e diventare anche lui campione del Mondo, impresa già riuscita ai piloti inglesi Graham e Damon Hill, a Keke e Nico Rosberg rispettivamente finlandese e tedesco. Pur vincendo un titolo Mondiale, Jaques Villeneuve non ha invece mai raggiunto la fama del leggendario papà Gilles morto su una Ferrari nel 1982. Non sono riusciti a ripercorrere le orme dei padri Nelson Piquet Jr e Michael Andretti, figli rispettivamente dei campioni del Mondo Nelson Piquet e Mario Andretti. Schumi Jr, infine, non sarà il solo figlio d’arte al via del prossimo Mondiale di F1: con lui l’olandese Max Verstappen che a soli 23 anni è già diventato più forte del papà Jos, curiosamente ex compagno di Michael Schumacher alla Benetton a metà degli anni ’90. Corsi e ricorsi...

