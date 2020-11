Maradona, la replica choc di Ferlaino a Cabrini: Pessotto? A Napoli non sarebbe successo...

30 novembre 2020 a

Dalla morte di Diego Maradona il presidente del Napoli dei record, Corrado Ferlaino, dispensa aneddoti e sensazioni di un periodo irripetibile, non senza spirito polemico. Come oggi, quando l'uomo che portò il Pibe de Oro sotto al Vesuvio ci è andato giù duro commentando a RaiNews24 le parole di Antonio Cabrini sugli eccessi di Maradona. "Se fosse venuto alla Juventus ora non sarebbe morto", ha detto l'ex bianconero con riferimento all'ambiente juventino, evidentemente considerato più "sano" rispetto a quello partenopeo, parole per le quali il campione del mondo '82 ha chiesto scusa dopo la marea di critiche.

"Se Maradona avesse giocato con la Juve sarebbe vivo". Bufera su Cabrini

Polemica finita? Neanche per niente. "A Cabrini rispondo: e quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo", è il commento di Ferlaino che si riferisce, in tutta probabilità, al tentato suicidio di Gianluca Pessotto. Il difensore bianconero nel 2006 si buttò da un abbaino dell'allora sede sociale della Juventus a Torino, tenendo tra le mani un rosario, e fu salvato dai medici. "Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze - continua Ferlaino - E non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli".

