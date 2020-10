Spafora getta nel panico il calcio: "Non so se la Serie A arriverà alla fine". E attacca ancora Ronaldo

20 ottobre 2020 a

a

a

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, lancia l'allarme: campionato di calcio di Serie A a rischio. "Non so se si arriverà fino in fondo al campionato" di

Serie A "perché effettivamente questo è un anno particolare. Non abbiamo certezze". Il ministro, ospite de L’aria che tira su La7 ha aggiunto: "Credo che però di questo debba essere consapevole anche la Lega di Serie A e debba pensare già a un piano B e un piano C". Spadafora è tornato anche ad attaccare Cristiano Ronaldo della Juventus: "Questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto", riferendosi alla polemica con il campione portoghese alle prese con la positività, asintomatica, al Covid-19. "Quando è andato in nazionale ha violato protocollo, tant’è che è stata aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica di Torino, dopo la segnalazione della Asl, che porterà anche all’apertura di un fascicolo sportivo. I campioni devono essere di esempio. Si è arrabbiato anche il presidente Agnelli? Direi ai presidenti di guardare all’interno delle loro società per salvaguardare l’industria calcio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.