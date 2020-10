Yates positivo al coronavirus lascia il Giro d'Italia

10 ottobre 2020 a

Simon Yates è il primo positivo al coronavirus del ciclismo. L'inglese, 28 anni, quindi oggi non ripartirà per l'ottava tappa del Giro d'Italia. Il ciclista è risultato positivo dopo un test rapido poi confermato da un tampone molecolare. La sua squadra, la Mitchelton-Scott, ha fatto sapere che Yates ha iniziato ad avere i primi sintomi dopo la gara di venerdì, quando il Giro è arrivato a Brindisi. Il resto della squadra risulta al momento negativa. Yates si trova ora in isolamento e dovrà rispettare la quarantena

