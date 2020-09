Florenzi al Psg, c'è l'accordo: in prestito per un anno

Filippo Biafora 10 settembre 2020 a

a

a

Si separano nuovamente le strade della Roma e di Florenzi. Il laterale di Vitinia, rientrato nella Capitale dopo l'esperienza semestrale al Valencia, sarà infatti un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain che lo ha scelto come rinforzo per la fascia destra in seguito all'addio di Meunier, accasatosi al Borussia Dortmund. Florenzi è pronto a partire già questa sera alla volta di Parigi: i club hanno trovato un’intesa per un prestito poco oneroso, con un diritto di riscatto che nella prossima stagione permetterà eventualmente ai francesi di mantenere l'esterno della Nazionale in rosa. Lo stipendio da 2.7 milioni netti più bonus sarà interamente pagato dal PSG.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.