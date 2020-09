Il baby Fedez è giallorosso: ecco il completo della Roma per il piccolo Leone

01 settembre 2020 a

Un piccolo Leone giallorosso. È ancora presto per capire se il figlio di Fedez e Chiara Ferragni tiferà per la Roma, ma è sulla buona strada. Non solo perché l'agenzia del papà sta curando l'immagine di Nicolò Zaniolo, ora Leone può anche indossare i colori della squadra giallorossa se Fedez lo porterà allo stadio: l'hotel St.Regis, dove mamma e papà hanno festeggiato l'anniversario delle nozze, gli ha regalato un completino personalizzato della Roma, con tanto di nome "Leone" stampato sul retro.

Fedez lo ha mostrato orgoglioso in una story di Instagram, taggando la società giallorossa, che ha ovviamente incassato con piacere la citazione. Avere un piccolo tifoso così famoso sui social, d'altronde, è un bel ritorno d'immagine.