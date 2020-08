Il mondo dello sport piange Mazzinghi

Simone Vitta 22 agosto 2020 a

Il mondo della boxe piange Sandro Mazzinghi, uno dei pugili italiani più forti della storia. Toscanaccio doc, campione del mondo dei superwelter pe la prima volta nel 1963, fu protagonista del dualismo con Nino Benvenuti che militava nella sua stessa categoria di peso. Due volte si sfidarono per il titolo mondiale ma entrambe ebbe la meglio il più plastico Benvenuti che piaceva alle folle anche per il suo modo di porsi. Ma Mazzinghi non si diede mai per vinto e resta storica l'impresa all'Europeo del '68, dopo aver perso il titolo mondiale con Benvenuti, contro il coreano Ki-Soo Kim che aveva già battuto il rivale italiano. Il 26 maggio del 1968 il pugile toscano compie l'impresa dopo una battaglia pazzesca vinta solo al 15esimo round,