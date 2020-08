Di Folco riparte da Misano grazie alla Lamborghini

07 agosto 2020 a

La sua è stata una sorta di rinascita. L’assenza di sponsor e poi il Covid lo hanno tenuto lontano dalla sua amata pista. Così, dopo un’annata in chiaroscuro nel Gt Open, quest’anno il romano Alberto Di Folco è pronto a ricominciare e a dire la sua nel Super Trofeo Lamborghini in coppia con il danese Rossell: un binomio che non nasconde ambizioni da titolo. Via subito con la gara di Misano in programma domenica prossima sul prestigioso circuito intitolato al Sic. Alberto riparte a tutta proprio da qui.

“E’ stato un anno molto duro. Soprattutto perché non sapevo se avrei continuano a correre. In assenza di sponsor nel mio sport è difficile andare avanti. Poi però tutto è cambiato. Sono arrivati gli sponsor e anche un nuovo compagno d’avventura molto forte. Siamo motivati”.

Cosa si aspetta da questa nuova avventura?

“E’ una categoria che già conosco bene e sono convinto che d’ora in poi potrò fare molto meglio di quanto ho gatto finora. Ci sono molte giovani leve, il livello è alto ma credo nelle nostre possibilità”.

Come ha vissuto il periodo del lockdown lontano dalla pista?

“Sinceramente molto male, mi mancava l’ossigeno. Corro tutti i giorni da quando ho 5 anni. Purtroppo avevo perso di vista gli obiettivi, non mi potevo allenare e mi ero anche ingrassato. Nel mio sport questo non è ammissibile. Ora invece ho cambiato stile di vita, grazie ad un nuovo personal trainer che mi fa allenare tutte le mattine alle 6 e mi dà molti stimoli”.

Quali sono le insidie del circuito di Misano?“Intanto ci sono almeno 2-3 piloti che conosco e sono velocissimi. Dovremo fare una buona qualifica ma sono fiduciosi anche perché siamo tra gli equipaggi migliori”.

Segue il mondiale di Formula 1?

“Poco, non è quello il mio obiettivo. In quel mondo girano troppi soldi e ci sono molti interessi in gioco”.

Qual è allora il suo sogno?

“Diventare un pilota professionista ed essere pagato per correre, che è la mia passione più grande. Non ho nessun bisogno di popolarità”.

Obiettivo a medio e lungo termine?

“Vincere subito a Misano e conquistare il campionato al termine della stagione. Ed è anche per questo che, per concludere, voglio ringraziare sentitamente Lamborghini Squadra Corse ed il team Target Racing per la fiducia e l'opportunità anche in questo anno così particolare, e tutti i miei sponsor che contribuiscono sempre a rendere tutto questo possibile".