Lazio, Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020

Ciro miglior bomber d'Europa dopo la mancata convocazione di Ronaldo

Daniele Rocca 01 agosto 2020

Festa Lazio, Ciro Immobile ha vinto l'edizione 2o20 della Scarpa d'Oro. Capocannoniere del campionato e Scarpa d'Oro, Ciro prende tutto. Salvo clamorose sorprese, al San Paolo Immobile festeggerà il doppio traguardo raggiunto in questa stagione. Esultanza anticipata, merito della Juventus e della scelta di Sarri di non convocare Cristiano Ronaldo per la sfida casalinga contro la Roma. Il portoghese è l'unico che potrebbe contendere il titolo all'attaccante della Lazio, che stasera a Napoli cercherà di fare en plein e battere anche il record di Higuain: manca un gol per raggiungere il Pipita come miglior marcatore nella storia della Serie A.. Con 35 gol realizzati (finora) e 70 punti totali è lui il re dei bomber in questa stagione. Il titolo torna in Italia dopo ben 13 anni e resta nella capitale: l'ultimo a vincerlo fu infatti Francesco Totti nella stagione 2006/07.. Per il resto nelle ultime stagione dominio di Messi e Ronaldo con due intrusione di Suarez (2010 e 2014).