Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia

Simone Vitta 27 luglio 2020

Oltre al danno la beffa. Non fosse bastato un avvio di campionato da dimenticare per la ferrari, arriva anche la botta del team principal Mercedes Toto Wolff che non sazio del dominio in pista delle sue monoposto e di tutte quelle motorizzate Mercedes, in un'intervista attacca le dichiarazioni Ferrari sul motore 2019. «Le direttive tecniche... un’altra brutta storia. C’è una regolamento chiaro sulle power unit» è stato il commento del manager alle spiegazioni date dal Team Ferrari sull’inizio difficile di stagione a causa delle direttive tecniche emesse dalla FIA nel 2019 che avrebbero penalizzato il team di Maranello. Non ci ha girato attorno il team principal della Mercedes sul calo delle prestazioni del motore Ferrari dal momento che i regolamenti sono ora più severi. «Ad Austin hanno chiarito cosa era permesso e cosa no, e questo era l’importante. Penso che l’ironia della storia - ha detto Wolff - sia che alcuni dei nostri concorrenti ci hanno lasciato quasi esausti spingendoci al limite l’anno scorso, ci hanno spinto a sviluppare e innovare per essere competitivi. Ed eccoci qui». Insomma come dire: noi siamo stati bravi a sviluppare una nuova power unit, voi no... alla fine, purtroppo, a parlare è la pista.