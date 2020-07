Massimo Ferrero scarta Cristiano Ronaldo: per il cinema non va bene. E il suo difetto...

26 luglio 2020 a

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è caricato a pallettoni per la partita di stasera contro la Juventus. Il viperetta, vita da cinema ed eloquio velenoso, prende di mira - sarà pretattica? - in un'intervista a Libero il fenomeno Cristiano Ronaldo. Proprio una prodezza di Cr7 aveva deciso la gara d'andata: "Non mi ci faccia ripensare! Non so come ci sia riuscito, ma quella sera Ronaldo si è alzato in cielo: avrà avuto delle molle nascoste negli scarpini per fare quell'elevazione sovrannaturale (ride, ndr). Detto questo il calcio è come l'amore: mai dire mai. Bisogna sempre provarci. Cristiano è un fuoriclasse, ma si può fermare", dice Ferrero.

Il campione portoghese è una star mondiale, ma al cinema come andrebbe? "Ce lo vedo poco onestamente. CR7, come lo chiamate voi, mi sembra più la marca di una macchina che il titolo di un film. È un bravissimo calciatore, ma lo vedo molto timido e riservato caratterialmente, perciò non penso possa essere adatto a fare l'attore", spiega Ferrero, produttore cinematografico e gestore di sale.