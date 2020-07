Quartararo si conferma, Marquez alza bandiera bianca

Simone Vitta 25 luglio 2020 a

Alla fine Marquez ha preferito non rischiare: o meglio ha deciso che per questa volta la ragione deve avere la meglio sull'istinto. Troppo forte il dolore alla spalla operata da quattro giorni pe pensare di fare i venticinque giri dell'intera gara a Jerez rischiando ancora e magari essere poi costretto ad allungare ulteriormente i tempi del recupero completo. «Alla fine di questa sessione ha sentito più dolore, pensiamo a causa del caldo maggiore o perché ha fatto più giri, abbiamo deciso assieme che la cosa migliore fosse non disputare la gara e pensare alla prossima» ha detto Alberto Puig Team principal Honda.

Così nella griglia di partenza del secondo Gp Stagione della MotoGp che prenderà il via oggi alle ore 14 a Jerez, il campione del mondo in carica non ci sarà Cisaranno eccome invece le Yamaha ancora una volta le migliori come già successo la settimana scorsa, sempre qui, nella gara d'esordio. Seconda pole per Quartararo il francese che megli di chiunque altro riesce a sfriutare in questo momento la grande guidabilità della Yamaha. Dietro di lui ancora Vinale con la Ducati di Bagnaia prima dell'altra Yamaha di Valentino Rossi che aprirà la seconda fila. Sesto Morbidelli, solo quattordicesimo Dovizioso.

Qusta la griglia completa:

1a fila 1

Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’37"007; 2. Maverick Viñales (Esp) Yamaha 1’37"102; 3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’37"176

2a fila

4 Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1’37"342; 5. Miguel Oliveira (Por) Ktm 1’37"344; 6. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1’37"412

3a fila

7 Jack Miller (Aus) Ducati 1’37"423; 8. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 1’37"464; 9. Brad Binder (Rsa) Ktm 1’37«596

4a fila

10. Joan Mir (Esp) Suzuki 1’37"600; 11. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 1’37"906; 12. Pol Espargaro (Esp) Ktm 1’40"277

5a fila 13. Cal Crutchlow (Gbr) Honda 1’37"644; 14. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1’37"56; 15. Johann Zarco (Fra) Ducati 1’37»761

6a fila

16. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1’37"885; 17. Iker Lecuona (Esp) Ktm 1’38"206; 18. Tito Rabat (Esp) Ducati 1’38"211

7a fila

19. Bradley Smith (Gbr) Aprilia 1’38"310; 20. Alex Rins (Esp) Suzuki 1’38"601; 21. Alex Marquez (Esp) Honda 1’38"648