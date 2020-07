Incredibile Marquez, in pista per le qualifiche

24 luglio 2020 a

a

a

Oggi si corrono le qualifiche del Gp di Andalusia sempre sulla pista di Jerez che ha tenuto banco all'esordio della scorsa settimana. nelle libere di ieri ancora benissimo le due Yamaha con Vinales e Rossi più veloci. Ma a tener banco è ancora Marc Marquez che dopo la caduta con conseguente frattura dell'omero e l'intervento alla spalla di due giorni fa, domani sarà regolarmente in pista per le qualifiche della gara in programma domenica. Insomma, Marquez non finisce mai, ma lui come sempre vola basso. «Sono arrivato sul circuito dopo l’operazione a Barcellona e ho superato i test medici nel pomeriggio. Significa che posso guidare e dopo aver parlato con la Honda abbiamo deciso di iniziare direttamente sabato. Ho dormito abbastanza bene, ovviamente ho un pò di dolore, ma abbiamo avuto sessioni di fisioterapia che sono state abbastanza buone». Il campione del mondo della Honda Hrc non nasconde il suo obiettivo: «Con il team ci siamo posti un solo scopo, che è quello di vedere le condizioni domani per accedere al Q2. Vediamo come sta il braccio e da lì decideremo il nostro prossimo obiettivo. Grazie a tutti per il supporto, questi sono stati giorni difficili ma con il supporto di HRC, il Repsol Honda Team, tutti gli sponsor e i fan che amano lo sport proprio come me, sembra più facile»,