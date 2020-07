Pazzesco Tyson, torna sul ring a 54 anni

23 luglio 2020 a

Ora è ufficiale. "Iron" Mike Tyson tornerà sul ring per combattere. Dopo l'annuncio dello scorso maggio è arrivato il momento di definire avversario e data: e ieri è avvenuto tutto questo. Tyson, mito del pugilato mondiale, affronterà Roy Jones Junior il prossimo 12 settembre a Los Angeles in California in un match esibizione sulla lunghezza degli otto round.

"Iron Mike", 54 anni, ha scritto sui social un suggestivo "I am back". L’ultimo incontro di "Iron Mike" risale al 2005, quando venne sconfitto da Kevin McBride. Il suo prossimo avversario Jones Jr. ha invece combattuto per l’ultima volta nel 2018.