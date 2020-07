Zaniolo infortunato al polpaccio: salta la sfida da ex con l'Inter

Filippo Biafora 18 luglio 2020 a

Forfait di Zaniolo per la sfida di domani sera contro l’Inter. Durante l’allenamento di rifinitura alla vigilia del match con i nerazzurri il classe 1999 della Roma ha accusato un lieve risentimento muscolare al polpaccio e sarà costretto a restare in tribuna dopo aver accumulato 72 minuti e 4 presenze dal suo ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio.

Zaniolo, immediatamente sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità del danno alla gamba, non ha alcuna lesione muscolare e già da lunedì tornerà a disposizione di Fonseca, che oggi in conferenza stampa è tornato a parlare delle dichiarazioni post-gara che tanto hanno fatto discutere negli ultimi giorni: “Io sono molto diretto e frontale, quando una cosa non mi piace lo dico. È normale nel calcio, non c’è nessun problema con Nicolò, con me o con i compagni. Ho parlato dopo con lui e va tutto bene. È un calciatore importante per la squadra, è stato infortunato, abbiamo piena fiducia in lui. È una situazione normale. Va tutto bene, ne abbiamo parlato, non c’è nessun problema con Zaniolo”.