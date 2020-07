Cinque sostituzioni confermate anche nella prossima stagione

15 luglio 2020 a

Cinque sostituzioni fino alla fine di luglio del prossimo anno. Lo ha stabilito l’ Ifab, l’ente che stabilisce le regole del calcio che aveva dato il via libera alla norma l’8 maggio scorso per concedere alle gare programmate di essere completate nel 2020 con la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti.

Oggi il Consiglio di amministrazione dell’ IFAB ha deciso di riesaminare se estendere ulteriormente questa opzione e sulla base di questo esame approfondito, che includeva il feedback delle parti interessate e un’analisi dell’impatto del COVID-19 sui calendari delle competizioni, l’ IFAB ha esteso l’opzione alle competizioni che si concluderanno entro il 31 luglio 2021.

Il motivo principale della "proroga" è relativa alla tutela dei giocatori impegnati in competizioni che si svolgono in un periodo ristretto e in diverse condizioni meteorologiche. L’impatto sul benessere dei giocatori per l’ Ifab dovrà continuare nel 2021. Tuttavia, per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni, anche se le sostituzioni a metà tempo non vengono conteggiate come una delle tre opportunità.