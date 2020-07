Spadafora: i presidenti di 16 federazioni in carica da trentanni

Il ministro lavora alla riforma dello sport con l'obiettivo di introdurre un limite ai mandati

«Io sto facendo la riforma dello sport per milioni di persone, poi non mi importa se non sono felici venti presidenti. Ho introdotto la questione per ragioni morali, perchè abbiamo 16 federazioni che hanno presidenti che stanno lì da quasi 30 anni ininterrottamente. Poi se le forze politiche non vogliono approvare queste norme me lo diranno, non è questa la parte importante della riforma». Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora parlando della riforma dello sport in una diretta Facebook. «Non penso che lasciare spazio ad altri sia una cattiva cosa. Abbiamo presidenti che stanno lì da quando c’era la lira e da quando c’erano le Torri Gemelle. Questa cosa va sfatata - ha osservato Spadafora - Lo dico a chi si è esposto, come il presidente Matteoli.. Faccio un appello alle forze politiche di maggioranza e opposizione: sarebbe un grande risultato poter avere una riforma di tutti, perchè è una grande opportunità - ha aggiunto Spadafora - L’appello va particolarmente alle forze di maggioranza: domani incontrerò Leu e Italia Viva, mercoledì il Partito Democratico, poi aspetto l’incontro con la delegazione del Movimento 5 Stelle. Se queste forze ci sosterranno e porteranno avanti un progetto ambizioso che consente di cambiare tante cose ne saremo felici. Se invece queste forze politiche vorranno confermare lo stato confusionale nel quale vive oggi il mondo dello sport, non potrò che prenderne atto. Ma voglio portare in fondo il mio impegno: non ci sarà un’occasione a breve per poter riformare il mondo dello sport, bisogna farlo adesso, dobbiamo sfruttare l’opportunità»..