Roma sfortunata in Europa League, Juve male in Champions

Se battono il Siviglia negli ottavi, ai quarti , la vincente tra Wolverhampton e Olympiakos

10 luglio 2020 a

a

a

Questo il tabellone della Final Eight di Europa League, in programma in Germania dal 10 al 21 agosto, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon: QUARTI DI FINALE (10-11 AGOSTO)

1) Wolfsburg (Ger)/Shakthar Donetsk (Ukr)- Eintracht Fr. (Ger)/Basilea (Sui)

2) Lask (Aut)/Manchester United (Eng) - Basaksehir (Tur)/Copenaghen (Den)

3) Inter (Ita)/Getafe (Esp) - Rangers (Sco)/Bayer Leverkusen (Ger)

4) Olympiacos (Gre)/Wolverhampton (Eng) - Siviglia (Esp)/Roma (Ita)

SEMIFINALI (16-17 AGOSTO)

vincente 4 - vincente 2

vincente 3 - vincente 1

FINALE 21 AGOSTO

In pratica la Roma, se passa col Sivigla, giocherà con la vincente della sfida Wolverhampton-Olympiakos. Nell'eventuale semifinale ci sarebbe il Manchester United. Possibile derby con l'Inter solo in finale..

Questo il tabellone della Final Eight di Champions League in programma dal 12 al 23 agosto a Lisbona dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon:

QUARTI DI FINALE (12-15 AGOSTO)

1) Manchester City (Eng)/Real Madrid (Esp) - Juventus (Ita)/Lione (Fra)

2) RB Lipsia (Ger) - Atletico Madrid (Esp)

3) Barcellona (Esp)/Napoli (Ita) - Bayern Monaco (Ger)/Chelsea (Eng)

4) Atalanta (Ita) - Paris Saint Germain (Fra)

SEMIFINALI 18-19 AGOSTO)

vincente 1 - vincente 3

vincente 2 - vincente 4

FINALE 23 AGOSTO