L'Inter prima rimonta poi si fa pareggiare dal Verona: ora è quarta

09 luglio 2020 a

a

a

Altra delusione nerazzurra, ennesima notte di rimpianti. L’Inter va sotto dopo un primo tempo incolore subendo una rete lampo di Lozovic al 2’, la ribalta nel secondo tempo in sei minuti con Candreva al 49’ e un autogol di Di Marco al 55’, sembra gestirla con facilità ma a cinque dal termine subisce il pareggio con Veloso all’88’ che vanifica il doppio obiettivo della vigilia, quello di operare il controsiprasso sull’Atalanta e piazzarsi a -1 dalla Lazio.

Ancora una volta è una squadra che si butta via, che si concede la solita pericolosa dose di rischio e sofferenza che finisce per pagare a caro prezzo. Il Verona si conferma squadra difficile da superare, ben organizzata, grande con le grandi e che tiene ancora a galla le sue ambizioni per un posto in Europa League.