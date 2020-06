Zeman e l'Atalanta che corre troppo: "Non devo chiedere scusa"

29 giugno 2020 a

a

a

«Le mie parole sono state completamente equivocate. Non ho attaccato quelli dell’Atalanta, tutto il contrario. Ho notizie importanti sui loro allenamenti, mi è stato detto che i nerazzurri lavorano anche quando gli altri riposano». È la risposta del tecnico Zdenek Zeman da Radio Kiss Kiss, sulle sue parole sulla squadra di Gasperini e sulla risposta dura del club bergamasco. «Io ho difeso la Dea -ha proseguito Zeman- ho detto che pur avendo vissuto la situazione drammatica del Coronavirus la squadra è riuscita a presentarsi in ottima forma per la ripresa della Serie A. Non devo chiedere scusa a nessuno perché ho solo parlato bene dei bergamaschi».

Ieri sera il d.g. atalantino Umberto Marino aveva bacchettato Zeman: «È molto triste che ci siano persone che speculano sul dramma che ha vissuto Bergamo per farsi della pubblicità - l'affondo prima della sfida vinta con l'Udinese -. Credo che un ex allenatore come Zeman abbia tutte le possibilità per documentarsi e vedere, la Lazio ha corso più chilometri dell'Atalanta nella partita a cui fa riferimento. Credo che Zeman debba chiedere scusa. Non tanto all'Atalanta, ma alla città di Bergamo».