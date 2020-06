Calcio: dopo il Covid-19, serie C e D a rischio corruzione

26 giugno 2020 a

Il calcio minore, dopo il covid-19, è a rischio corruzione. Lo dice l'Organismo permanente di monitoraggio e analisi sui rischi di infiltrazione nell'Economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.

«La crisi economica che in questo periodo investe il mondo dello sport, in particolare il calcio professionistico e dilettantistico, potrebbe esporre le categorie meno remunerate (soprattutto in serie C e serie D) al rischio di pericolose derive corruttive», dice il Report 2 dell’Organismo. Gli episodi di frode sportiva, «che possono risultare più frequenti in quelle categorie in cui i compensi degli atleti sono più bassi ovvero non corrisposti con regolarità», si legge nel report, «potrebbero conoscere una prossima reviviscenza con il riavvio delle competizioni ufficiali».