È del Verona la prima vittoria post-Coronavirus: il Cagliari di Zenga va ko

Finalmente calcio, finalmente una vittoria. Dopo tre pareggi nelle semifinali e finale di Coppa Italia e l'1-1 tra Torino e Parma è il Verona a centrare la prima vittoria dell'era post-Coronavirus in Italia: la squadra di Juric ha battuto 2-1 il Cagliari di Walter Zenga al Bentegodi.

I gol tutti nel primo tempo, veneti avanti con la doppietta di Di Carmine (14’ e 26’), i sardi hanno accorciato le distanze con Simeone (43’). Verona in dieci dal 35’ per l’espulsione di Borini, nella ripresa ristabilità la parità numerica con l'espulsione di Cigarini per doppio giallo.

Domani si completano i recuperi del 25° turno turno: alle 19.30 Atalanta-Sassuolo, alle 21.45 Inter-Sampdoria. Poi da lunedì inizia la 26esima giornata e tocca subito alla Juventus capolista sul campo del Bologna. Mercoledì tornano in campo le squadre della Capitale: alle 21.45 Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria.