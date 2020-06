Serie B, il Venezia gioca contro il Pordenone: ok dopo gli ultimi tamponi

20 giugno 2020 a

Il Venezia ha deciso: scenderà in campo stasera con il Pordenone a Trieste. Le riserve sulla gara in bilico per la positività del giocatore dei lagunari Felicioli sono state sciolte in extremis, dopo l'esito degli ultimi tamponi effettuati dalla squadra.

Così, a mezz'ora dall'arrivo del Venezia allo stadio, arriva la notizia: la partita si gioca. Nel tardo pomeriggio è arrivato l’esito dei tamponi effettuati al mattino a Mestre dall’Asl territoriale, come previsto dal Ministero della Salute: il gruppo squadra del Venezia, che ha atteso l’esito in un albergo nel contro di Trieste, è risultato ancora una volta negativo.