Manolas sfotte i romanisti, arriva il like di Totti e De Rossi

"Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo". Kostas Manolas festeggia così su Instagram la vittoria della Coppa Italia in quello che è stato il suo stadio per cinque anni. Quelli trascorsi alla Roma, con cui il difensore greco ha raggiunto una semifinale di Champions grazie al suo gol decisivo al Barcellona ma non è mai riuscito a portare a casa un titolo.

E allora quel post non può che far pensare a uno sfottò indiretto ai romanisti, della serie: per vincere sono dovuto andare via. Non certo per quel motivo, ma sulla foto pubblicata da Manolas su Instagram mentre bacia la Coppa sono arrivati i like di Totti ("Complimenti amico" gli ha scritto) e De Rossi. Da ricordare che il centrale non ha giocato per infortunio né la semifinale di ritorno con l'Inter tantomeno la finale contro la Juventus. Ma nel suo palmares ora compare il primo titolo italiano.