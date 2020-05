Torna la Premier League: calcio inglese in campo il 17

Un'altro campionato esce dal lockdown

Mentre cresce l'attesa per conoscere il destino della Serie A (il vertice decisivo è in programma oggi alle 18 e 30), da Oltremanica arrivano buone notizie: la Premier League torna in campo il 17 giugno. I club del principale campionato europeo hanno infatti trovato l'accordo per ricominciare dopo la chiusura per l'emergenza sanitaria. Si ripartirà col big match Manchester city - Arsenal e con lo scontro salvezza Sheffield-Aston Villa