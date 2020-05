Crac Ibrahimovic, infortunio in allenamento

Allarme in casa Milan per Zlatan Ibrahimovic, L’attaccante svedese ha accusato un problema al polpaccio nel corso della partitella di fine allenamento. Il giocatore domani sosterrà gli esami per stabilire l’entità dell’infortunio. Il 38enne svedese ha lasciato Milanello senza stampelle. E' arrivato così il primo temuto stop post-covid, che era poi uno degli allarmi accesi dall'Aic che aveva tenuto a precisare, pe voce del suo presidente Damiano Tommasi, come dopo un così lungo periodo di stop sarebbe servito tempo per riprendere la condizione ottimale ed evitare infortuni ai calciatori. Resta lo stop che verrà valutato nelle prossime ore aspettando che giovedì la serie A capisca come e quando potrà ripartire con la stagione interrotta, concludere le dodici giornate rimanenti di campionato e assegnare titoli e posti per l'Europa ma anche stabilire chi toccherà retrocedere.