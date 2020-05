Dopo Pau Lopez si fa male Strakosha: i portieri delle romane ko

Primi allenamenti, primi infortunati. La ripresa dei lavori coincide con i problemi fisici: a farne le spese sono stati i portieri di Roma e Lazio. Dopo Pau Lopez, che ha riportato una microfrattura al polso sinistro, guai anche per Thomas Strakosha. L’estremo difensore biancoceleste a quanto pare, sarebbe out per una lesione al quinto metatarso: venerdì sera su Instagram aveva pubblicato una foto con la scritta “Loading”, in carica aspettando di tornare ad allenarsi.

Al momento l’unico portiere a disposizione di Inzaghi è Guido Guerrieri, considerando che il secondo, Silvio Proto, è ancora in Belgio e sta recuperando dal problema al polso.

Solo falsi allarmi per quanto riguarda i giallorossi Perotti e Fuzato. Non solo le romane, in ansia c’è anche il Napoli: Manolas, infatti, si è procurato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il rischio è che la lista possa allungarsi a partire da lunedì, quando ripartiranno anche gli allenamenti di squadra e i ritmi si intensificheranno per tutti.