Dries Mertens a un passo dall'Inter. L'entourage dell'attaccante belga avrebbero raggiunto un accordo per un biennale da cinque milioni a stagione con i dirigenti dell'Inter: il giocatore arriverà a parametro zero. Conte ha dato l'ok all'operazione che potrebbe permettere la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. La clausola di 110 milioni sembra troppo alta anche alla luce della crisi mondiale ma Messi ha chiesto al connazionale di raggiungerlo in Spagna. Per ora, comunque, Conte può festeggiare il quasi certo arrivo dal Napoli di Mertens che in passato era stato accostato anche a Chelsea e Roma.