L'ipotesi della Figc: "Campionato il 13 giugno"

La Federcalcio accoglie le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, il Ministro dello Sport autorizza gli allenamenti di squadra partire dal 18 maggio, la Lega Calcio fissa al 13 giugno la data della ripresa del campionato, i medici dei club frenano e minacciano le dimissioni. Oggi la Giunta Straordinaria del Coni, alla quale presenzieranno il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò, il presidente del Cip Luca Pancalli e il presidente della Federazione dei medici sportivi Maurizio Casasco, oltre al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Per approfondire leggi anche: Lega Serie A, ripartenza il 13 giugno

LA FEDERCALCIO

Il Decreto Rilancio contiene misure urgenti proposte dalla Figc per attutire il danno economico generato dall'emergenza Covid-19 e porre le basi per il rilancio dell'intero settore. Sono 5 le determinazioni, entrate nell'articolato del decreto governativo licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, che hanno un diretto impatto sul movimento calcistico: 1) l'ulteriore rinvio dei pagamenti contributivi e fiscali al mese di settembre; 2) la sospensione dei canoni di locazione e dei diritti di superficie per gli impianti sportivi (anche di Serie A); 3) il riconoscimento della Cassa Integrazione per i contratti dei lavoratori sportivi fino ad un massimo di 50 mila euro lordi; 4) l'istituzione del Fondo Salva Sport con una quota percentuale sul totale della raccolta per le scommesse sportive; 5) l'abbreviazione dei gradi e dei tempi della giustizia sportiva (direttamente il Collegio di Garanzia dello Sport e successivamente il Tar e il Consiglio di Stato) in caso di contenziosi generati dalle decisioni che sono possibili adottare in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento federale sulla determinazione delle classifiche in caso di interruzione dei campionati della stagione 19/20 e quindi sulla determinazione degli organici per la stagione 20/21...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI