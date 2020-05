Carlos Sainz è il nuovo pilota della Ferrari

Adesso è ufficiale: sarà Carlos Sainz junior a prendere il posto di Sebastian Vettel in Ferrari dal 2021. Dopo aver annunciato martedì la separazione a fine anno dal pilota tedesco, il cui contratto non sarà rinnovato, il Cavallino Rampante ha confermato l’ingaggio a partire dalla prossima stagione del 25enne spagnolo, figlio del due volte campione del mondo di rally e vincitore di tre Dakar, Carlos Sainz.

Il futuro ferrarista ha debuttato in Formula Uno nel 2015 con la Toro Rosso, dove è rimasto per tre anni prima di correre con la Renault (2018) e la McLaren (2019). Nella passata stagione ha centrato il suo primo e finora unico podio (terzo a Interlagos) mentre in qualifica non è mai andato oltre la terza fila.