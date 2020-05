Nel giorno del rientro di Zaniolo, nuova tegola per i giallorossi

Neanche il coronavirus ferma la maledizione infortuni della Roma. Nel giorno in cui la squadra giallorossa riabbraccia finalmente Niccolò Zaniolo, al rientro dopo quattro mesi di stop per la rottura del crociata, arriva una nuova tegola: il portiere spagnolo Pau Lopez ha infatti subito una microfrattura al polso, che lo costringerà a fermarsi per tre settimane.