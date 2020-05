Complotto contro Maradona a Usa '94. Così Abel Balbo sfida la Fifa

I mondiali di calcio Usa '94 continuano a far parlare. L'ultima polemica è quella mossa da Abel Balbo che punta il dito conto un complotto ai danni di Diego Armando Maradona e l'Argentina. L'ex attaccante della Roma ha ricordato la positività alla cocaina che ha fermato Maradona nel match contro la Grecia. "Tutto quello che è successo con Diego è stato un complotto. L'Argentina dava fastidio e non potevano permettere che diventasse campione del mondo, soprattutto con Maradona come capitano, anche perché era l’ultimo anno della presidenza di Havelange. Era tutto molto strano, Diego con noi è sempre stato molto sincero e stava facendo le cose per bene. Ma lo hanno cercato e se lo sono venuti a prendere, hanno messo su un teatrino", ha detto Bambo a TNT Sport. "È l'unica volta nella storia che un’infermiera va a cercare un giocatore dentro il campo per fargli l'antidoping. Ma poi il tempo ci ha dato ragione, nella FIFA c’era qualcosa di abbastanza losco".

L'ex giallorosso afferma che quel mondiale è la "più grande delusione della mia carriera", perché dopo Maradona "abbiamo perso anche Caniggia" e "il gruppo si era sfaldato".