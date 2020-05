Il calcio ringrazia la Merkel

La ripresa del campionato è ancora lontana. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora relaziona la Camera dei Deputati sulle attività sportive di squadra durante il question time. Il cammino è lungo e lastricato di cautela. I presidenti e medici sportivi non intendono assumersi responsabilità civili e penali, ci vorrebbe la volontaria assunzione di responsabilità da parte dei calciatori. Nel resto d’Europa, la Germania riprenderà il campionato intorno al 15 di maggio, il Governo inglese ha rinviato la decisione sulla Premier League di una settimana.

Per approfondire leggi anche: Bomba grillina su Spadafora

CONFRONTO COMMISSIONI

Oggi il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile avrà modo di confrontarsi con la Commissione medica della Federcalcio; all’ordine del giorno, lo svincolo degli allenamenti collettivi. Ieri il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità aveva elogiato la cautela del Governo sulla gestione delle attività sportive: «Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco». La Commissione Tecnico Scientifica - prima di esprimere un parere vincolante - attenderà i numeri della Fase 2 che non arriveranno prima di una decina di giorni: a quel punto, si potrà fare una valutazione più aderente della situazione sanitaria. La positività al Covid-19 di un tesserato del Torino riscontrata ieri non faciliterà il confronto odierno tra Governo e Figc: una feroce casualità, che arriva dal club...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI