La nostalgia di capitan Bartoli: "Quanto mi manca il campo"

In campo è sempre stata una leonessa e, in attesa di un segnale per tornare a giocare, si sente "in gabbia" lontano dal campo. Ad Elisa Bartoli, capitano dell'As Roma Femminile, quello che manca di più è respirare l'atmosfera speciale del Tre Fontane prima delle partite ma anche guardare le gare della squadra maschile di cui è tifosa da sempre: "Guardare la Roma mi manca - ha raccontato a Sky Sport - ma ciò che mi manca ancora di più è ciò che creano questi eventi, l’unione che si crea tra le persone, l’entusiasmo e la voglia di tifare tutti insieme. Mi manca soprattutto giocare, mi questi colori, indossare la mia maglia".

Il calcio femminile è attualmente fermo, tutte le attività sono sospese fino al 17 maggio e con ogni probabilità non si ripartirà finché non si sbloccherà la questione che riguarda il campionato di Serie A maschile. Bartoli lo sa e attende impaziente di poter tornare a rappresentare la sua città e la sua squadra: "In questi giorni ho pensato all’eventualità che non si ritorni in campo, ma in questo momento stiamo lottando contro una battaglia importante. La mia famiglia mi chiama ogni giorno per sapere se ci sono novità sulla ripresa perché non vedono l’ora di rivederci in campo e io vorrei renderli di nuovo felici".