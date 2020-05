Lazio, Immobile e Luis Alberto donano maglie per gli ospedali romani

Fanno la differenza con la maglia della Lazio. Stavolta però sarà la (loro) maglia a fare la differenza. Ciro Immobile e Luis Alberto, i due campioni biancocelesti, in soccorso degli ospedali di Roma. Entrambi, così come tanti altri colleghi in giro per il mondo, hanno deciso di mettere le loro divise da gioco in palio su Shirtum App: basta una donazione per un minimo di 5 euro per partecipare. "Ho deciso di donare questa mia maglia per aiutare in prima persona nella lotta contro il Coronavirus - ha dichiarato Immobile su Instagram - Donando 5 euro o più può essere tua, e insieme aiuteremo l’Ospedale Bambino Gesú, di Roma”. Stessa iniziativa abbracciata da Luis Alberto, che devolverà il ricavato all’Ospedale Spallanzani.