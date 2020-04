Patric: la Lazio ha voglia di ricominciare

Allenamenti, serie tv e qualche chiamata con la famiglia. La giornata tipo di Patric, aspettando il via libera per tornare ad allenarsi a Formello. Dal nuovo decreto non è arrivata un’indicazione certa, bisognerà aspettare ancora per conoscere il destino del calcio italiano: “E' ovvio che tutti abbiamo voglia di ricominciare. C'è nostalgia del campo, dell'affetto dei tifosi. Dobbiamo però rispettare le regole, anche se c'è un po' di amarezza viste le ultime decisioni: la gente può andare nei parchi e noi non possiamo andare al centro sportivo con tutte le tutele che abbiamo. Sarà necessaria una preparazione particolare, ma la vita va vissuta senza paure: non è facile, ma le difficoltà vanno affrontate con serenità e determinazione". Poi una battuta sull’umore del gruppo: “Il nostro entusiasmo è rimasto intatto. Non possiamo dimenticarci di tutto quello che abbiamo fatto, non sappiamo cosa ci aspetta in futuro ma non vediamo l'ora di ricominciare a fare bene".