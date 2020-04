Proto: se non si riparte smetto di giocare

“Una cosa è sicura, se la Serie A non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera”. Parole che colgono tutti di sorpresa quelle di Silvio Proto. Il secondo portiere della Lazio, arrivato nell’estate 2018 dall’Olympiakos, potrebbe decidere di lasciare il calcio. “Alla mia età non posso immaginare di tornare a un livello sufficiente dopo quattro mesi di stop - ha spiegato il 36enne ai microfoni di Sudpress - Non è un problema di condizione fisica, ma non mi sono mai fermato per più di sei settimane. Ho perso enormemente la forza nelle gambe”. Nel caso in cui Proto fosse costretto a dire basta, la Lazio avrebbe già in mente un piano di riserva per il ruolo di vice Strakosha. Si tratta di Alessandro Micai della Salernitana. L’estremo difensore, classe 1993, vanta un credito di stima da parte del presidente Lotito, che ne ha sempre apprezzato le qualità. Il club biancoceleste rimane vigile anche sulla situazione legata a Scuffet (in prestito allo Spezia ma di proprietà dell’Udinese), mentre Tare sta seguendo diverse piste all’estero per individuare un profilo di esperienza, proprio come Proto.