Klose dalla Lazio alla panchina del Bayern Monaco

Un passo in avanti nella carriera da allenatore di Miroslav Klose. L’ex attaccante della Lazio, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato il percorso da tecnico nelle giovanili del Bayern Monaco. Ma il club ha deciso di promuoverlo al fianco di Flick: dalla guida degli Under 17 al salto in prima squadra, il centravanti più prolifico nella storia della nazionale tedesca sarà il vice allenatore del Bayern. La scelta è stata presa dal suo ex compagno di squadra e attuale ds dei bavaresi, Salihamidzic. Grazie al suo nuovo incarico, l'eroe della Coppa Italia vinta il 26 maggio contro la Roma nel 2013, porterà tutta la sua esperienza da calciatore e il carisma di un professionista esemplare.