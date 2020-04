I cimeli sportivi (e non) della Pellegrini all'asta online

L'olimpionica di nuovo Federica Pellegrini intende contribuire alla raccolta fondi per l’ospedale di Bergamo, simbolo nazionale dell’emergenza coronavirus. La portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2016 di Rio in collaborazione col brand Rossorame di Bruno Simeone e Daniele Del Genio, i cui abiti indossati da Federica durante “Italia’s Got Talent” faranno parte dei cimeli dell’asta, e con il supporto tecnico e tecnologico di 6enough, piattaforma di aste live streaming, l’atleta ha scelto 59 pezzi unici - tra i quali gli occhialini dell’oro olimpico a Pechino 2008 e della semifinale dei Mondiali 2009 a Roma, con i quali ha stabilito uno dei suoi record del mondo (1:53:67) nei 200 sl - che rimandano ad altrettanti momenti della sua straordinaria carriera.

Questi verranno messi all’asta martedì 14 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e il ricavato sarà interamente devoluto all’ospedale civile di Bergamo, l’ASST Papa Giovanni XXIII. Per partecipare all’asta attraverso il sito www.6enough.eu, questo il link diretto: https://www.6enough.eu/registrazione/ dal quale si aprirà la pagina con il form di registrazione/ pre-iscrizione all’asta. Come indicato all’interno del form, l’utente riceverà, circa 24 ore prima dell’orario di inizio dell’asta, il link e le credenziali per accedere all’evento. L’asta si terrà negli ambienti della factory pugliese Rossorame, con sede a Martina Franca, e la piattaforma 6enough consentirà di collegarsi in streaming, con la Pellegrini a casa a Verona, e – in collegamento da Roma - un battitore d’asta d’eccezione: Frank Matano. Oltre ai cimeli sportivi, saranno battuti all’asta anche 9 pannelli fotografici, con immagini dell’atleta autografate da Federica stessa, grazie all’agenzia fotografica Deepbluemedia. L’intero ricavato, devoluto all’ospedale di Bergamo, sarà destinato all’acquisto di ventilatori e dispositivi di protezione (mascherine, cuffie, camici, occhiali monouso), utili al personale sanitario bergamasco, formato da oltre 1300 valorosi infermieri e medici, quotidianamente impegnati ad assistere al meglio le persone colpite da Covid-19.