Lo stadio del Real Madrid diventa un magazzino sanitario

Bellissima iniziativa del Real Madrid a supporto del sistema sanitario spagnolo nella lotta alla pandemia del Coronavirus che imperversa nella regione madrilena: sono molti i morti da quelle parti, uno dei focolai peggiori di tutta la Spagna. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo As nella sua edizione online, la dirigenza del club pluricampione d’Europa ha deciso di concedere lo stadio Santiago Bernabeu al Consiglio Superiore dello Sport affinchè venga utilizzato come magazzino per gli approvvigionamenti di materiale sanitario utile alla città di Madrid.