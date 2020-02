Roger Federer si opera al ginocchio. Niente Roland Garros

"Speravo di guarire in fretta, ma dopo un'attenta analisi con il mio team ho deciso di sottopormi a un intervento di artroscopia in Svizzera. I dottori mi hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono convinti che possa recuperare pienamente. Purtroppo sarò costretto a saltare Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e Roland Garros. Non vedo l'ora di tornare a giocare il più in fretta possibile, ci vediamo sull'erba!". E' lo stesso Roger Federer, attraverso i suoi social, a comunicare che si sottoporrà a un intervento al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per quattro mesi.

Lo svizzero salterà, dunque, oltre ai due 1000 americani storicamente favorevoli, anche Monte-Carlo, gli Internazionali d'Italia, aggiunti solo una settimana fa alla sua agenda ufficiale, e il secondo Slam della stagione in programma a Parigi a giugno. L'appuntamento fissato per il rientro coincide con il torneo di Halle, il primo sull'erba per ritrovare le sensazioni del tennis giocato e prepararsi al meglio per tentare, nuovamente, l'assalto a Wimbledon. Dopo la finale dello scorso anno, sfumata in maniera rocambolesca contro Djokovic perdendo nel primo super tiebreak della storia ai Championships.