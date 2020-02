La Goggia si frattura il radio: stagione finita

Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro e verrà operata direttamente a Garmisch nel corso del pomeriggio. Il recupero è fissato nel tempo di almeno sei settimane: per lei la stagione è già finita. Per la cronaca Corinne Suter fa il pieno a Garmisch Partenkirchen, aggiudicandosi il SuperG e il primato nella classifica di specialità. La rivale più agguerrita di Federica Brignone si impone nel weekend che manda in archivio la tappa tedesca, precedendo al traguardo l’austriaca Nicole Schmidhofer (+0"43) e la connazionale Wendy Holdener (+0"70). Punti importanti invece per una Brignone non perfetta quest’oggi, quinta al traguardo e seconda nella graduatoria di SuperG, proprio dietro a Suter. Una seconda posizione confermata, con gap ridotto rispetto all’assente Mikaela Shiffrin, nella generale: ancora molti dubbi sul ritorno in pista dell’americana, proveniente da giorni complicati in seguito alla scomparsa del padre. Sono 145 i punti di differenza tra le due, mentre risulta sempre più distaccata Petra Vlhova, oggi in nona piazza. «Non sono riuscita a tirare fuori il mio massimo - ha spiegato alla Fisi Brignone - non mi sono sentita bene sui miei sci. Non ho avuto abbastanza confidenza. Era molto strano il terreno, pieno di placche e io non mi sono adattata abbastanza bene. Però se non vado bene e arrivo quinta non è poi così male».