Florenzi espulso, affonda il suo Valencia

Brutta sconfitta del Valencia che è caduto 3-0 sul campo del Getafe e ha mancato l’occasione di superare gli «Azulones» al terzo posto. Dopo lo 0-0 del primo tempo i padroni di casa si scatenano e con un uno-due terribile in meno di dieci minuti sono avanti 2-0 per la doppietta di Molina. Al 78’ l’espulsione di Florenzi per un fallo sconclusionato da dietro a centrocampo segna la resa degli uomini di Celades, praticamente mai in partita. Nel finale Mata segna il terzo gol. Il Getafe adesso è terzo da solo in attesa con 42 punti, in attesa dell’impegno del Siviglia quarto con 39 a Vigo contro il Celta. Due punti dietro a 37 c’è il Valencia, prossimo avversario dell’Atalanta negli ottavi di Champions.