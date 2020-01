Lazio da dieci e lode. Immobile stende il Napoli e fa sognare i biancocelesti

La Lazio non si ferma più. La squadra guidata da Simone Inzaghi batte il Napoli all'Olimpico - ancora una volta nel finale - e colleziona la decima vittoria consecutiva in campionato. A decidere il match un gol rocambolesco di Ciro Immobile all'82'. Ospina si avventura in un dribbling ma Immobile gli strappa il pallone dei piedi dalla parte sinistra del campo tira nella porta sguarnita. Di Lorenzo prova a respingere sulla linea ma butta il pallone nella sua porta.

I biancocelesti sono terzi con 42 punti e una partita da recuperare, quella col Verona. Il Napoli di Gennaro Gattuso resta a 24.