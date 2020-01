Letti di cartone, medaglie riciclate e torcia olimpica realizzata con materiali di scarto dell'alluminio. benvenuti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che saranno le più green di sempre ed ecosostenibili, grazie anche alla scelta di far dormire gli atleti su 18.000 letti di cartone che saranno dopo i Giochi riciclati. Si tratta, infatti, di una scelta basata sulla sostenibilità, nata dalla collaborazione con l’azienda giapponese specializzata nella produzione di letti Airweave Inc.

L’idea è di fornire agli atleti dei giacigli costruiti con cartone riciclabile, più resistente di una struttura in legno, e un materasso -costruito dalla stessa azienda- prodotto con polietilene, anch’esso riciclabile. Takashi Kitajima, direttore generale dell’Athletes Village, ha dichiarato che i letti possono sopportare fino a 200 chilogrammi e saranno riciclati dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici. La scelta del comitato organizzatore giapponese di ecosostenibilità non riguarderà solo i letti ma anche le medaglie olimpiche, opera del designer giapponese Junichi Kawanishi, che si è aggiudicato il concorso internazionale in una gara tra 400 progetti, che saranno prodotte con i metalli riciclati ottenuti grazie a una campagna iniziata nel 2017, quando il Comitato Organizzatore lanciò in tutto il Paese la raccolta di vecchi dispositivi elettronici, il Tokyo 2020 Medal Project.

E nel Villaggio degli atleti ci saranno auto elettriche autonome della Toyota in servizio per atleti e personale, mentre i podi della cerimonia della vittoria saranno realizzati in plastica riciclata. Anche la torcia olimpica è prodotta per il 30% da materiali riciclati. Si tratta degli scarti di alluminio provenienti dagli alloggi temporanei costruiti dopo il terremoto dell’11 marzo 2011, che devastò ampie zone del Giappone a causa del terribile tsunami conseguente. La torcia olimpica è firmata da un altro designer giapponese, Tokujin Yoshioka, mentre le divise saranno realizzate riciclando bottiglie di plastica recuperate dai rifiuti.