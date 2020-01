Ancelotti stecca. Everton ko col Manchester City di Guardiola

Finisce 2-1 per il Manchester City la sfida di Capodanno tra Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, al primo ko sulla panchina dell’Everton. Una doppietta di Gabriel Jesus, schierato titolare con Aguero in panchina, ha regalato i tre punti ai toffee che rimangono al terzo posto ad un punto dal Leicester.

Al 12’ arriva la rete del City con Foden su assist di Cancelo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo aver fatto ricorso alla Var. Poco dopo ancora Var protagonista per un fallo in area su Mahrez, ma il direttore di gara opta per la non concessione del penalty. All’inizio della ripresa, arriva il vantaggio dei padroni di casa: Gabriel Jesus fa tutto da solo sulla destra e al 6’ mette alle spalle di Pickford. Il numero 9 si ripete 7’ più tardi, capitalizzando un assist di Mahrez e battendo ancora il portiere dell’Everton calciando di sinistro sul primo palo. Sembra finita, ma Ancelotti mette peso in attacco, al 67’ entra anche Kean che mette il piede nell’azione (dopo un errore in disimpegno di Bravo) che permette al 71’ a Richarlison di riaprire il match. Negli ultimi 20’ azioni da una parte e dall’altra ma il punteggio rimane in favore della squadra di casa.

Per approfondire leggi anche: L'EVERTON DI ANCELOTTI VINCE ANCORA

Negli altri match, debutto con larga vittoria per Moyes sulla panchina del West Ham: gli Hammers travolgono il Bournemouth 4-0 grazie a una doppietta di Noble e le reti di Haller e Anderson. Infine, il Norwich che rimane ultimo e non riesce ad avere la meglio sul Crystal Palace: in vantaggio con Cantwell, la squadra di casa si fa raggiungere nel finale da Wickham.